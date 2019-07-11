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Nakliyeciler Terminali'nde kapsamlı temizlik yapıldı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Marmara Nakliyeciler Terminali, belediye ekiplerince yapılan çalışma ile temizlendi.


Yaşanan hukuki sürecin ardından Gebze Belediyesi kontrolüne geçen Marmara Nakliyeciler Terminalinde belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, terminal çevresi temizlendi. Her gün yüzlerce kamyonun giriş çıkış yaptığı, yerleşik esnafın yanı sıra nakliye esnaflarının da sıklıkla kullandığı terminalde çevreye atılan çöpler toplandı. Geri dönüşüm kafesi, çöp konteyneri gibi ekipmanların da ekipler tarafından yenilendiği terminalde, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar da ileriki günlerde başlatılacak.


Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, Marmara Nakliyeciler Terminalinde ayrıca sıfır atık yönetimi kurularak eğitimler verileceğini dile getirdi. Marmara Nakliyeciler Terminalinde en kısa sürede yer altı çöp konteyneri uygulaması da yapılacak.

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