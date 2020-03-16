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Namazgah Şehitliği 18 Mart'a hazırlandı

İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan Namazgah Şehitliği’nde bakım ve temizlik yapıldı.

İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nde bakım ve temizlik yapıldı.


Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitler Anma ve Çanakkale Zaferi için şehitliği hazır hale getirdi. Ekipler şehitlik içerisinde bulunan alanları boyadı ve temizledi, bayrak direklerini yeniledi. Temiz bir görünüme kavuşan ve şehitlere layık hale getirilen şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle bezendi. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlandı.

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