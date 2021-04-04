Narkotik polisinden koruyucu annelik eğitimi

'En iyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) merkezlerinde annelere ve anne adaylarına çocuklarını madde bağımlılığından nasıl korumaları gerektiği anlatıldı.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve annelerin duyarlılığını artırmak için İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında anne ve anne adayları bilinçlendiriliyor. Narkorehber Eğitim Modülü esas alınan bilgilendirme çalışmalarında, Covid-19 kuralları göz önünde bulundurularak tüm İZMEK merkezlerinde annelere yaklaşık yarım saat süren eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Banu Altıntaş, çocukların arkadaş çevresinin madde bağımlılığında büyük etken olduğunu, annelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Altıntaş, "Çocuklarınızın davranışını gözlemleyin. Odasını kontrol edin. Arkadaşlarını tanıyın. Çocuklarınızın konuşmalarına dikkat edin" dedi.