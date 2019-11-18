İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nasrettin Hoca, Dilovalı çocuklarla buluştu

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yönelik “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” adlı tiyatro gösterisi düzenledi.


Dilovası Belediyesi ilçede yaşayan çocukları birbirinden güzel film ve tiyatrolarla buluşturmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce ilki gerçekleştirilen “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” komedi tiyatro gösterisine yaklaşık 300 öğrenci katılım sağladı. Yazar ve Yönetmenliğini Zafer Aydın'ın yaptığı tiyatro oyununda çocuklar için verilen sosyal mesajlar dikkat çekti. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride, çocuklar doyasıya eğlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.