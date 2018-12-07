Naylon poşet yasağı için kolları sıvayıp bez torba diktiler

1 Ocak 2019'dan itibaren naylon poşetlere getirilecek sınırlama sonrasında Kocaeli'de açılan kursta bir araya gelen ev hanımları, alışverişte zorlanmamak ve çevrenin korunması adına diktikleri bez torbaları yakınlarına ve komşularına dağıtacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve naylon torba kullanımını da içine alan çevre yasasına Kocaeli'de yaşayan ev hanımlarından destek geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) eğitim alan kursiyerler, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yasaya destek vermek ve poşet kullanımının zararları hakkında farkındalık oluşturmak için bez torbalar dikme kararı aldı. KO-MEK kursiyerleri, naylon torba kullanıma karşı, kurs merkezlerinde bir araya gelerek kendileri, yakınları ve komşuları için bez torbalar dikti.

Naylon poşet kullanımını azaltmayı hedefliyorlar

Marketlerde, mağazalarda poşetlerin ücretli olmasını sağlayacak ve yılda 200 milyon TL ile 300 milyon TL arası tasarruf edilmesi beklenilen yasanın önemi için bez torba dikme kararı aldıklarını söyleyen kursiyerler, diktikleri torbalardan yakınlarına da hediye ederek naylon poşet kullanımını azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Hanımlar gitsinler, pazarda bez torbalarıyla alışverişlerini yapsınlar”

Geçmişte naylon poşetlerin olmadığına dikkat çeken kursiyerler, naylon poşet kullanımının azaltılması gerektiğini söyleyen kursiyerlerden Sema Özler, “Pazar poşetini biz devletimizin bize yasak koyduğu ve yasalaştırdığı ‘Doğayı temiz tutalım' diyerekten poşetleri yasakladıktan sonra biz de KO-MEK olarak düşündük ve ‘Biz de devletimizin böyle bir yasasına katkıda bulunalım' diyerek poşetleri ortadan kaldıralım diye düşündük. Çocuklarımıza çok temiz bir doğa bırakalım diyerekten poşetleri raflara değil, tamamen ortadan kaldırdık. Bunları biz arkadaşlarımıza da dikip hediye ediyoruz. Çünkü bunları kalan parçalardan da yapabiliyoruz. Kocaman bir çanta oldu. Bu çantanın içerisine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Hanımlar gitsinler, pazarda bez torbalarıyla alışverişlerini yapsınlar ve omuzlarına assınlar. Biz bütün herkese poşetlerini atıp bez torbalarla alışverişlerini yapmalarını öneriyoruz” dedi.

“Naylon poşetler ellerimizden, evlerimizden kalkacak”

Bez torba dikerek yasaya destek veren kursiyerlerden Meriç Tekoğlu ise yaptıklarının hem yasaya hem de çevreye önemli bir destek olduğunu belirterek, “1 Ocak tarihinden itibaren naylon poşetler yasaklanacak. Naylon poşetler ellerimizden, evlerimizden kalkacak. Biz eskiden file kullanıyorduk. Şimdi sonradan çıkan naylon poşetlere yasak geldi. Biz de geçmişe dönüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açtığı bu kurslara gelerek bu bez torbaları dikmeye karar verdik. Bunlardan hem kendimize hem komşumuza hem de akrabalarımıza hediye etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.