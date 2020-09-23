Nazende restoran kaliteli ve ekonomik hizmet sunacak

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Tütünçiftlik sahilinde bulunan ve tadilat çalışmaların son aşamaya geldiği Nazende Restoran ve Kafe'de incelemelerde bulundu. Kirazlıyalı ve Yarımca'da bulunan mekan, tadilat sonrasında hizmete açılarak, yaz aylarında binlerce Körfezli'ye kalite ve lezzeti ekonomik olarak hizmete sundu. Yeni başlatılan çalışma ile kapasitesi arttırılarak daha modern hale getirilecek olan mekandaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şener Söğüt, yetkililerden bilgi aldı.

Körfez'in en güzel noktalarında hayata geçirilen Nazende Restoranların büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Yarımca ve Kirazlıyalı Nazende Restoran ve Kafelerdeki ziyaretçi sayıları, gerek halkımızın memnuniyeti gerekse aşçılarımızın gerçek anlamda başarıları bizleri de mutlu ediyor. Körfezli hemşehrilerimize deniz kenarında; kaliteli, lezzetli ve ekonomik hizmet sunmak bizim ilk hedefimizdi. Bu doğrultuda da bugüne kadar taviz vermedik, vermeyeceğiz de. Tütünçiftlik Nazende bizim en büyük sosyal tesislerimizden biri. Tadilat çalışmaları kısa süre içerisinde bitecek. Yine hemşehrilerimiz deniz kenarında güzelce vakit geçirebileceği, misafirlerini ağırlayabileceği mekanı yeniden hazır hale getirmiş olacağız” dedi.