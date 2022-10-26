'Ne bakıyorsun' kavgasında 6 kişi gözaltına alındı

İzmit Kent Meydanı'nda iki grup arasında 'ne bakıyorsun' kavgası çıktı. Konuya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.45 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan iki grup otururken taraflardan birisinin diğerine 'Ne bakıyorsun' demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine girerken meydanda bulunan devriye ekipleri olaya müdahale etti. Polisleri gören taraflar kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kovalaması üzerine 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ekip otosuyla polis merkezine götürüldü.