İhlas Haber Ajansı

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Nefes kesen 39. Kocaeli Rallisi'nde ilk gün sona erdi

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı olan 39.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü yarışı olan 39. Kocaeli Rallisi'nin 4 etaptan oluşan ilk günü sona erdi.


Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda ilk gün mücadelesi sona erdi. 61 otomobil ile 122 sporcunun katıldığı organizasyon nefesleri kesti. İlginin yoğun olduğu şampiyonada bugün ve yarın toplam 404 kilometrelik etaplarda mücadele verilmeye devam edecek.

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