Nene Hatun Amatör Spor Kompleksinin bu yıl sonunda bitmesi planlanıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve Darıca'daki amatör spor kulüpleri temsilcileriyle birlikte kısa bir süre önce temeli atılarak çalışmalara başlanan Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'ndeki çalışmaları inceledi. İnşaatı gezen ve beraberindeki heyete çalışmalar hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tesiste çalışmaların hızla devam ettiğini ifade ederek, yıl sonuna kadar çalışmanın bitirilmesini amaçladıklarını söyledi.

"Burasının atıl durumu içimize sinmiyordu"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliği ile ilçeye önemli bir tesis kazandıracaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Burada barakalar vardı. O gençler antrenmanlardan sonra barakalarda yağmur altında duşunu alıp giyiniyordu. Burasının atıl durumu içimize sinmiyordu. Buranın yapılması bizim için elzemdi. Darıca'ya muhteşem bir spor tesisi kazandıracağız. İdari bina kısmıyla birlikte ışıklandırması, sahası, tribünleri ile yeni Darıca'mıza, modern Darıca'mıza yeni bir tesis kazandıracağız. Biz burayı yapıyoruz ama kullanacak olan amatör spor kulüplerimiz ve gençlerimiz olacak. Ortak akılla hareket ederek sizlerin görüşlerini alıyor ve nasıl daha kullanışlı olur diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşaatımız ve saha çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa zamanda bitirip yıl sonuna açmak istiyoruz” diye konuştu.