Nene Hatun Cami'nin dış cephesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki camilerin boya malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor. Gerekli şartları sağlayan cami derneklerinin başvurusu ile yapılan boya malzemesi yardımından 2019 yılında bugüne kadar 94 cami yararlandı. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın hayata geçirdiği yardımdan son olarak İzmit Şirintepe Mahallesinde bulunan Nene Hatun Camisi faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile camide çalışmalar başlandı. Kısa bir süre içerisinde Nene Hatun Camii'nin boyasını yapıldı. Yapılan boyama çalışması ile yeni bir görünüme kavuşan Nene Hatun Cami cemaati, desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Camilerimize yapılan boya malzeme desteği kent genelinde sürdürülüyor. Bu doğrultuda 2019 yılı içerisinde 94 camiye boya malzemesi yardımında bulunuldu.