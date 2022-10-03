Nenehatun Kent Park'ta çalışmalar kısa süre içinde başlayacak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun Kent Park Projesi'nde çalışmaların yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Çalışmaların başlaması için gün sayılan Kent Park projesi; Osmangazi, Nenehatun, Kazımkarabekir ve Pirireis mahallelerine hitap edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Bıyık, ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, Kent Park Projesi'ndeki çalışmaların kısa süre sonra başlayacağını söyledi. Bıyık, "Söz verdiğimiz Kent Park projemizin ihalesini yapacağız ve süratle çalışmalara başlayacağız. Yaklaşık 40 dönüm alan üzerinde inşa edeceğimiz Kent Park Projesi, Osmangazi, Nenehatun, Kazımkarabekir ve Pirireis Mahallelerine hitap edecek. Aynı zamanda burası, ciddi bir nüfusun olduğu bir bölge. Geçtiğimiz aylarda startını verdiğimiz bir cami projesi bu alanın içerisinde. Kafemiz, restoranımız, piknik alanımız, skate park, çocuk oyun alanları, spor aletlerimiz, yürüyüş alanlarımız ile birlikte burayı muhteşem bir alana dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sosyal donatı alanları ve sosyal tesisleriyle birlikte adeta mini bir millet bahçesi olacak. 2023'ün ilk yıllarında da yapımına başlayacağız. Yeşil alanları ve sosyal donatı mekanlarıyla Nenehatun Mahallemizin çehresini değiştirecek proje ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.