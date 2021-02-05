Nesli tükenmekte olan kuş Kocaeli'de bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan yeni bir kuş türü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin en zengin doğal yaşam alanlarından birisi olarak dikkat çeken Ballıkayalar Tabiat Parkı içerisinde nesli tükenmekte olan yeni bir kuş türü bulundu. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak kuş gözlemi yapılan tabiat parkı içerisinde ilk defa nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Gökçe Delice türünde kuş gözlemlendi. Bununla birlikte park içerisinde bulunan kuş türü 119'a çıktı.

Gökçe Delice gözlemini yapan Dört Mevsim Yaban Hayat Derneği Başkanı Ümit Malkoçoğlu, Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın son derece zengin bir doğal yaşam alanı belirtti. Malkoçoğlu, “Üstelik yoğun bir sanayi ve insan yerleşimiyle çevrili olması onun bu zenginliğini daha değerli kılıyor. Alanda 10 yıldır ayda en az 3-4 kez yaptığımız gözlemlerle bugüne kadar 118 farklı kuş türü tespit etmiştik. Dün yaptığımız gözlemle bu türlere şimdi Gökçe Delice'de eklendi ve Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda değişik zamanlarda görülebilen kuş türü sayısı 119 oldu. Bir bölgedeki kuş çeşitliliği hem oradaki doğanın ne kadar sağlıklı olduğunu hem de neden daha iyi korunması gerektiğine işaret ediyor. Gökçe Delice, atmacagiller ailesinden yırtıcı bir kuş türü. Etçil bir tür olması sebebiyle de besin zincirinin üst sıralarında ve tüm türler gibi doğadaki dengenin korunmasında önemli bir işlevi var. Yüzlerindeki baykuşu andıran oval bölgeyse avlarını ses dalgaları yardımıyla bulduklarına işaret etmekte. Yuvalarını ağaçlar yerine toprak yüzeyine yaptıkları için üredikleri yerlerde tarımsal faaliyetlerden çok daha fazla etkileniyorlar ve bu sebeple soyları dünyanın birçok yerinde tehlike altında” ifadelerini kullandı.