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Nev-Eda Korosu'ndan Türk Sanat Müziği konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziğinin önemli eserleri seslendirildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde konser düzenlendi. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev-Eda Türk Müziği Topluluğu, sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Konserde konuk solist Mine Geçili, Türk Sanat Muziğinin eserlerini seslendirdi. Yoğunluk sebebi ile salonda yer bulamayan vatandaşlar konseri fuaye alanına kurulan barkovizyondan dinledi.

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