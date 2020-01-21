Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu performansı ile alkış aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konserde, Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserleri seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şefliği Erbil Aydın tarafından yapılan Nev-Eda Türk Sanat Müziği Korosu, gerek solo gerekse koro olarak Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerini seslendirdi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren koro, izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı. Kocaeli Huzurevi sakinlerinin de bulunduğu konserde, katılımcılar eserlere eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'na bağlı ve desteklenen 12 koro bulunuyor. Koroların güz dönemi konserleri Nev-Eda Korosu konseriyle sona erdi. Büyükşehir konservatuvar koroları, güz döneminde düzenlenen konserlerle sanatseverlerle buluştu. Bahar döneminde ikinci konserleriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.