İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nihat Hatipoğlu, 25 Nisan'da Çayırova'ya geliyor

Çayırova Belediyesi’nin Ramazan ayına özel düzenlediği "Seccadeni Al Gel" programına Prof.

Çayırova Belediyesi'nin Ramazan ayına özel düzenlediği "Seccadeni Al Gel" programına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da katılarak, vatandaşların sorularını yanıtlayacak.


Çayırova Belediyesi, Ramazan ayına özel 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Çayırova Stadyumu'nda "Seccadeni Al Gel" programı düzenleyecek. İlçe halkının bir arada teravih namazını kılacağı gecede birbirinden önemli isimler yer alacak. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincileri Bünyamin Topçuoğlu, Erhan Mete, Mehmet Bilir, Abdurrahman Bozan ile Muhammed Ali Akgün'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mustafa Kaya'nın mevlit okuyacağı programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile “Dosta Doğru” sohbeti gerçekleştirecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.