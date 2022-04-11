İhlas Haber Ajansı

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Nisan'da kar şaşkınlığı

Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe’de Nisan ayında kar yağışı başladı.

Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı başladı. Zirvedeki kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak kayıtlara geçti.


Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline gelen Kartepe, uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Nisan ayına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak ölçüldü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklıklarının 9 derece ölçüldüğü Kartepe'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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