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Numan Kurtulmuş Gebze'ye geliyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 13 Mart Cuma günü Gebze’ye geliyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 13 Mart Cuma günü Gebze'ye geliyor.


AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 13 Mart Cuma günü Gebze'ye geliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ‘Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu konferansta Gebzelilerle bir araya gelecek olan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ayrıca AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı ve Gebze Belediyesi'ni de gün içerisinde ziyaret edecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini, 13 Mart Cuma günü saat 20.00 'de başlayacak olan, ‘Türkiye'yi yarınlara taşımak' konulu konferansa davet etti.

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