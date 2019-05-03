Numan Kurtulmuş: “Yeni bir para sistemine geçerek, dolara bağımlığı azaltmalıyız”

Kocaeli Üniversitesi'nde etkinliğe katılan, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız en önemli fırsatlardan bir tanesi yeni bir para sistemine geçmek, dolara bağımlığı azaltmalıyız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi ‘Türkiye Söyleşileri' etkinliğine katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen akademiye Kurtulmuş'un yanı sıra, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri ve yabancı öğrenciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizin buradaki çalışmalarınıza destek oluyoruz. Sizler burada bizim evladımızsınız, sizler için buradaki yaşamı kolaylaştırmak bizim asli ve birinci görevimiz. Daha yaşanabilir Dünya'yı sizlerle birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“Her zaman dertlerini dinlemeye hazırız”

Daha sonra konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, YTB olarak önemli görev alanlarından birinin de uluslararası öğrenciler olduğunu belirtti. Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin de uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunması, eğitim için Türkiye'de bulunan öğrencilerin Anadolu irfanını daha yakından tanımaları amacıyla alanlarında ön plana çıkmış değerli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Eren, “Bursiyerlerimizin de burs almayan öğrencilerimizin de her zaman yanındayız. Her zaman dertlerini dinlemeye hazırız. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Sizlerden ricam lütfen derslerinize çalışın, ortalamalarınızı yüksek tutun. Ve mezun olduğunuzda ülkelerinize, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ve tabi dünyanın daha güzel daha yaşanabilir daha müreffeh bir geleceğe sahip olması için katkı sundu” dedi.

“Büyük bir Türkiye olma yolunda Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde mesafe kat edildi”

Eren'in ardından öğrencilere seslenen Numan Kurtulmuş, “Türkiye yeniden kökleriyle buluşmuş, güçlü ve büyük bir Türkiye olma yolunda Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde mesafe kat etmiştir. Yeni Türkiye mücadelesinin içerisinde yol alan birisi olarak bu yolda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye o dönemlerde böyle bir büyük vizyona sahip olmadığı için Afrika, Kafkas ve diğer ülkelerin gençleriyle kucaklaşamayacaktı. Bizleri bir araya getiren önemli faktördür mekan ve zaman. Yeni Türkiye'nin en önemli misyonuna en önemli katkılarından bir tanesi millet varlığı dediğimiz kavramdır. Biz millet varlığı kavramını sadece 82 milyondan itibaren olan Türkiye'den bahsetmiyoruz. Biz millet varlığını geniş bir coğrafya da kabul ediyoruz. Arnavutuk'tan Güney Afrika'ya, Özbekistan'a geniş bir coğrafya da kapsıyor. Biz millet varlığı dediğimiz gibi çok geniş bir coğrafyayı kapsıyoruz. Orada ki her bir kardeşimizi kendi milletimizin, varlığımızın bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

“Yaşadığımız sorunların altında demokrasi açıkları var”

Gelir dağılımı adaletsizliğinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bunu çözmek için gayret etmek zorundayız. Sadece yoksul ülkelerin meselesi değil bu gelir dağılımı meselesi; yoksulluk gelir dağılımına adaletsizliği sadece onların sorunu değil aynı zamanda gelişmiş dünyanın da sorunudur. Ege'de bir göçmen botu battı diye haber aldık izlemesi, söylemesi kolay. Her gün oralarda onlarca göçmen neden ölüyor? Ülkelerin üzerine çelikten gök kubbe örseniz yoksul insanlar kuzey ve zengin ülkelerine göç etmek için bir yolunu bulup yine deneyecekler. Bu sorun vasıl insanların da sorunudur. 2'ncisi demokrasi açıkları. Yaşadığımız sorunların altında demokrasi açıkları halkların farklı kesimlerinden insanların kendilerini ifade edemedikleri uygulamaların çok büyük etkisi vardır. Suriye sadece yıkılmış şehirler, 4-4,5 milyon Türkiye'de Suriyeli kardeşimiz var, büyük bir dram. Temellerinde demokrasi açıkları var. Eğer Suriye'nin farklı kesimleri kendilerini ifade edebilecekleri siyasal bir görüş bulabilselerdi belki bugün bu sonuç ortaya çıkmayacaktı. Ama diktatör bir rejim Suriye halkının ensesinde boza pişirdi ve Suriye bu hale geldi. Bu sorunların yaşandığı yerlere bakın temel faktörlerinden bir tanesi budur. İnşallah bunu da ortadan kaldıracak çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

“Gelir dağılımı adaletini düzeltmeye çalışacağız”

Yabancı öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Kurtulmuş, “İşgal ve yabancıların saldırıları, müdahaleleri 3'ncü faktör. ABD, Afganistan'ı işgal etmeseydi Taliban diye bir örgüt ortaya çıkar onun içerisinden de DEAŞ networkü ortaya çıkar mıydı? DEAŞ dünyanın 4 bir tarafından toplanan ve bir ara sadece 80 bin militanı olan 2 hafta içerisinde Suriye'nin batısından girip Irak'ın batısından çıktı. Suriye'de ki durum olmasa PYG/YPG olmayacaktı. 3 temel soruna karşı uyanık olacağız. Darbe gecesinde eğer dışarıdan verilen desteklerle o darbe başarılı olsaydı ne biz burada konuşuyor olacaktık ne de belki sizler Türkiye'de okumaya devam edecektiniz. Sizi yeni Türkiye'nin bir sevdalısı ve muhiti olmanızı önleyeceklerdi. Hayatımızın sonuna kadar 3 şey ile mutlaka mücadele edeceğiz. Gelir dağılımı adaletini düzeltmeye çalışacağız, ülkelerimizde farklı kesimlerin seslerinin de duyulduğu demokrasileri güçlendireceğiz, yabancı işgalciler e karşı dimdik kaya gibi ayakta duracağız” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir para sistemine geçerek, dolara bağımlığı azaltmalıyız”

Yeni bir para sistemine geçmek için çabalanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bütün söylediklerimde kararsızlık çıkarmayın tam aksine büyük tehditler büyük fırsat ve imkanlar ortaya koyuyor. Önümüzde 4 büyük imkana dikkat çekmek istiyorum. Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal sisteme ihtiyaç var. Dünya Bankası, İMF fonksiyonları yerinde değil. Dünyadaki sistem sürdürebilir bir sistem değildir. Şuanda dünya sisteminde ticaretin yüzde 65'i dolar üzerinden yapılıyor. Bütün dünya bunu konuşuyor bu sürdürülebilir bir yük değil. Dünya ticaret örgütü Asya'nın Afrika'nın bir ülkesi, onun yasalarına aykırı davransa kıyamet koparıyor. Bir gecede ABD Başkanı Trump, gümrük duvarlarını bu kadar yükselttim diyor hani dünya ticaret örgütü kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız en önemli fırsatlardan bir tanesi yeni bir para sistemine geçmek, dolara bağımlığı azaltmalıyız. Bunu yapabiliriz” dedi.

"Dünya sistemini siz değiştireceksiniz"

Yeni bir siyasal siteme de ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, “3'ncü fırsat, küresel sistemde yeni bir siyasal sisteme olan ihtiyaçtır. Finansal sistem 105 tane ülke, dünyanın zengin ülkelerinin ağzına bakıyor. Evet derlerse oluyor, hayır derlerse olmuyor. İsrail Filistinlilere kan kusturuyor, zulmünü her gün daha da artırıyor. Onun için Cumhurbaşkanımız bütün mazlum milletler adına dünyanın 5'ten büyük olduğunu haykırıyor. Dünya'da yeni bir siyasal bir sisteme ihtiyaç var demektir. Dünya 5'ten büyük evet biz bu dünyayı 5 tane ülkenin insafına terk etmeyecek adil dünyayı hep beraber kuracağız. Birleşmiş milletler çoğu özelliğini kaybederek 5 ülkenin oyuncağı haline gelmiştir, bunu siz değiştireceksiniz. Dünya sistemini siz değiştireceksiniz” diye konuştu.

Kırgızistanlı öğrencinin Numan Kurtulmuş'a çiçek ve YTB Başkanı Abdullah Eren'in hediye takdimi sonrasına çekilen toplu fotoğraf ile program sona erdi.