Nurullah Genç, “Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın”

Dr. Nurullah Genç, çocuklara ateş ve toprak medeniyetinin kodlanmasını önerdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Edebiyat Buluşmaları kapsamında yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'in, "Sanat ve Hayat" adlı söyleşisi, KBB Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Okurlarıyla bir araya gelen yazar Nurullah Genç, söyleşi sonunda “Yağmur” isimli son şiir kitabını imzaladı. Genç, katılımcılara kitabından şiirler okudu.

Hafızamıza kodlanmış bilgileri sarsmak istiyorum diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nurullah Genç; “Sanatın hayata nasıl tesir ettiğini anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar zihinsel bir kuşatma altında. Bu en çok sanatla yapılıyor. Ekonomi ile yapılmaya çalışılıyor. Bizi modern kavramı ile köleleştirmek istiyorlar. Bizim medeniyet anlayışımız iyiliğe doğru gitmektir. Sanatla insan bir şeyleri bina etmeye çalışır. Toprak medeniyeti tevazu medeniyetidir. Ateş medeniyetinde ise şeytanda olduğu gibi kibir vardır. İlahi kitaplarda Adem (a.s) kıssasında anlatıldığı gibi insanın var oluş macerası anlatılmaktadır. Şeytan ile Hz. Adem'in mücadelesini anladığımızda günümüzdeki medeniyet mücadelesini de anlamış oluruz” dedi.

Sinema ve romanın insan hayatı üzerinde etkilerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Genç; “Ateş medeniyetinin esası güç ve üstünlüğe dayalıdır. Çocuklarınıza ateş ve toprak medeniyetini kodlayın. Sanat insanı yönlendirip değiştiriyor. Zihinsel olarak esir edecek noktaya getiriyorlar, sesimiz çıkmıyor. Şirk hayatımızın her noktasına girdi. Paganizm tanrıyı nesnelerde aramaktır en büyük şirktir. Şirk hayatımızın her noktasına girdi. Allaha bilmeden ortak koşuyoruz. Çiçek florası dediğimiz flora mitolojide çiçek tanrısıdır. İngilizler Aristo mantığını yaydı. Aristo mantığı paganist bir mantıktır. Bu mantıkta tanrı tabiatın içinde bir cevher olarak tanımlanır. Yaratan Allah'tır tabiat var edemez. Aristo metodolojisi sanat ve edebiyat dünyasına yansımıştır.”

“Pagan kültürü ve mantığı ile dünyayı dizayn ediyorlar. İnsanı Allah secde etmek yerine başka şeylere secde etmeye yönlendiriyorlar. Kul hakkı ve şirkin affı yok. Amerikan filmlerinde kodlamalar yapılıyor. Bütün dünyada deizm ve ateizm 'in artmasının sebebi Hollywood filmlerinde olan şirk içerikli kodlamalar. Filmlerle gençler mankurtlaştırılıyor. Pagan kültürünü hakim kılma mücadelesini ateş medeniyeti etkin bir şekilde yapıyor” dedi.