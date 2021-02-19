O binaların yıkılması için Valilik harekete geçti

Kocaeli'de bulunan ağır hasarlı 26 binanın can ve mal kaybına sebep olmasının önlenmesi amacı ile Kocaeli Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından 3'ü Başiskele, 4'ü Derince, 16'sı İzmit ve 3 tanesi de Körfez ilçesi sınırları içinde bulunan ağır hasarlı binaların tahliye edilerek yıkılması için belediyelere talimat gönderildi. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde ağır hasarlı olarak tespit edilen ancak henüz yıkımı gerçekleştirilmemiş olan, can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz eden 3'ü Başiskele, 4'ü Derince, 16'sı İzmit ve 3 tanesi de Körfez ilçe sınırları içerisinde olmak üzere toplam 26 adet bina mevcuttur. Tahliyesi ve yıkımı gereken binaların bulunduğu Başiskele ilçesi sınırlarındaki 3 adet ağır hasarlı bina için Başiskele Belediye Başkanlığına, Derince ilçesi sınırlarındaki 4 adet ağır hasarlı bina için Derince Belediye Başkanlığına, İzmit ilçesi sınırlarındaki 16 adet ağır hasarlı bina için İzmit Belediye Başkanlığına, Körfez İlçesi sınırlarındaki 3 adet ağır hasarlı bina için Körfez Belediye Başkanlığına, Valiliğimizce 12 Şubat 2021 tarihinde yazı yazılmak suretiyle, 7269 sayılı Kanunun 13 ve 14. maddeleri uyarınca; 26 adet ağır hasarlı binanın tahliyesi ve yıkım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması için talimat verilmiştir.”