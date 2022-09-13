O caddeye 550 ton asfalt serildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Firüze Caddesi'ne 550 ton binder asfalt serildi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, Uzuntarla Mahallesi Firüze Caddesi 215, 218, 227. sokaklarına 550 ton binder asfalt serimi tamamlandı. Ataevler Mahallesi Pilot Sokak'ta da asfalt serim çalışmaları tamamlanırken, yaya kaldırım çalışmalarına devam ediliyor. Güzelyurt Sokak bulunan park alanında 10 kamelya konularak oturma alanları oluşturuldu, 500 metre bordürün işlendiği parkta 100 metreküp beton atılarak düzenleme çalışmalarına devam ediliyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler ve Uzuntarla mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kocaman, "Bugün ekiplerimizle ilçemizde tamamlanan ve devam etmekte olan asfalt serim çalışmaları ile park-bahçe düzenlemelerini yerlerinde inceledik. İlçemiz genelinde yapılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Her yapılan yatırımla Kartepemiz gelişmekte geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Hemşehrilerimize hizmet etmeye 4 mevsim devam ediyoruz" dedi.