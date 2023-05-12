O ilçede artık sokak hayvanlarına yerinde müdahale edilecek

Çayırova Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yerinde müdahale aracı hizmete başladı. Tam teşekküllü bir şekilde dizayn edilen araç, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına şifa dağıtacak.

Akut enfeksiyon, yaralanma ve trafik kazası gibi durumlarda ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sokak hayvanlarını yerinde tedavi edecek. Sokak hayvanlarının genel muayeneleri ve paraziter tedavilerinin de yapıldığı araçta müdahale gerektiren durumlarda uygulama yapılacak. Oksijen desteği ile birlikte basit cerrahi müdahalelerin yanında durumu ciddi olan hayvanların Rehabilitasyon Merkezi'ne nakli gerçekleştirilecek. Yerinde müdahale aracında veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri ve veteriner teknisyeni olmak üzere toplam 4 kişilik teknik kadro hizmet verecek.