O mahallede 15 sokak ve 5 kilometrelik cadde yolu asfaltlanacak

Bu sezon Vezirçiftliği Mahallesinde 15 sokak ve caddenin 5 kilometrelik yolu asfaltlanacak.

Başiskele'de alt yapı çalışmalarıyla tahrip olan, zamanla bozulan ve yeni imara açılan yollar boydan boya yeniden sıcak asfaltla kaplanıyor. Bu çerçevede Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vezirçiftliği Mahallesinde asfalt seferberliği başlattı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Vezirçiftlği Mahallesinde asfalta hazırlanan sokak ve caddeleri gezdi. Teknik ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, vatandaşların mağdur edilmeden asfalt çalışmalarının ivedilikle tamamlanması talimatını verdi. Mahallede bozulan birçok sokağın eski asfaltını kazıyarak asfalta hazırlayan ekipler, bölgede trafik akışının aksamaması için gece yarısından itibaren sıcak asfalt serimine başladı. Hummalı çalışmalar sonucunda Ülgen, Karahanlı, Papatya, Bayraktar ve Kafkas sokakları boydan boya sıcak asfaltla kaplandı.

Bu sezon ilçe genelinde 50 bin ton asfalt ile kentin yollarına konfor kazandıracak olan fen işleri müdürlüğü, Vezirçiftliği Mahallesinde 15 sokak ve caddede 5 kilometrelik yolu asfaltlayacak. Çalışmalarda yaklaşık 10 bin ton asfalt kullanılacak.