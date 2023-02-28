O sağlık ocağı yeni görünüme kavuşması için yıkıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yıkılan sağlık ocağının yerine bünyesinde 7 poliklinik barındıran aile sağlığı ve 7 sınıflı Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) inşa edilecek.

Darıca Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkımı gerçekleşen Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi binası yerine bünyesinde 7 poliklinik barındıran aile sağlığı ve 7 sınıflı Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) inşa edilecek. Yıkımı tamamlanan alanda çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, en kısa sürede mahalleye ve ilçeye yakışan yeni bir merkez inşa edeceklerini söyledi. Bıyık, “İlçemize bir yandan yeni eserler kazandırırken bir yandan da riskli binalarımızı dönüştürerek vatandaşlarımıza daha güvenli hizmet alanları oluşturuyoruz. Eskiyen ve riskli hale gelen sağlık merkezimizi yenilemek için vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Yıkımını gerçekleştirdik ve çalışmalara başladık. Toplam 550 metrekare inşaat alanından oluşacak Abdi İpekçi Aile Sağlığı ve KİGEM binamızda 7 poliklinik, 7 sınıflı KİGEM, çok maksatlı salon ve fuaye alanlarının da yer alacağı modern bir kompleks inşa edeceğiz. Mahallemize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.