Ocak ayında denizin keyfini çıkardı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde bir vatandaş, güneşli havanın tadını Ocak ayında denize girerek çıkardı.

Beklenen kar yağışının henüz gerçekleşmediği Kocaeli'de bir kişi, güneşli havayı görünce Ocak ayında denize girdi. Başiskele sahilinden İzmit Körfezi'nin sularına kendini bırakan vatandaş, kış mevsimine aldırmadan kulaç atarak denizin tadını çıkardı. Vatandaşın kış ortasında deniz keyfi yapma anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.