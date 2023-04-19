İhlas Haber Ajansı

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Ocakta unutulan yemek ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ocakta unutulan yemek ekipleri harekete geçirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ocakta unutulan yemek ekipleri harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.


Olay, Sultan Orhan Mahallesi 1124. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 3. katında ocakta yemek unutuldu. Yükselen duman ve kokular üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairede meydana gelen ufak çaplı yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen, sağlığında olumsuzluk meydana gelen kimsenin olmadığı öğrenildi.

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