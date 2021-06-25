‘Ödüllü Aklınla 1000 Yaşa' yarışmasında final heyecanı

Kocaeli genelindeki dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nın yarı final sınavı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen dördüncü sınıf öğrencileri arasında özel yetenekli öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirme imkanları sağladığı, “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nın yarı final sınavı yapıldı. Yarışmalara başvuru yapan toplam 13 bin 787 öğrenci çevrim içi olarak sınava katıldı. Bu etapta başarılı olan öğrenciler, 26 Haziran Cumartesi günü yüz yüze gerçekleştirilecek olan final mücadelesine katılacak.

Ön eleme soruları iki bölümden oluştu. Öğrencilere birinci bölümde; sudoku, tek ve dört işlemli kendoku, kendoku hata bulma, tıpa tıp bulmaca, gölge oyunu, yerleşmeyen kelime, kelime yerleştirme, pentomino yerleştirme ve tetromino yerleştirme başlıklarında sorular yöneltildi. Öğrenciler, ikinci bölümde ise klasik sudoku, abc bağlamaca, farklı komşular, hazine avı, mesafeler, eklemeli anagram, bölgesel sudoku ve işlem piramidi sorularına cevap verdi.

Yarışmanın 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 13.30 -15.30 arasında 3 farklı bölgede gerçekleşecek final sınavına toplamda bin 259 öğrenci final mücadelesinde zeka sorularını yanıtlayacak. Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerden birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye akıllı saat verilirken, mansiyon ödülü olarak kodlanabilen drone ve yarışmaya katılan öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek. Yarışmada ilk 10'da öğrencisi olan öğretmenlere akıllı bileklik ve İlk 3'de öğrencisi olan okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı verilecek.

Zeka Oyunları ile ilgilenen öğrencilerde problem çözme ve analitik düşünme becerilerinde olumlu değişimler olmakta. Erken yaşlarda zeka oyunları ile öğrencilere tanışma fırsatı sunan Aklınla1000Yaşa Zeka Oyunları Yarışması'nın Büyükşehir Belediyemizin önemli eğitim projelerinden olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de eğitim yaşamlarında başarılar diledi.