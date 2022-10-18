Ödüllü projede 3. etap çalışmaları başlıyor

Vatandaşları afete karşı bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim" projesinde yeni dönem başlıyor.

17 Ağustos 1999'da yaşanan ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden olmuş ve binlerce insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinin merkez üssü olan Kocaeli, deprem izlerini silerken muhtemel afetlere karşı da hazırlık yapıyor. Bu çerçevede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi devam ediyor.

3. etap eğitimleri başladı

2016 yılında imzalanan protokol ile 1. etap çalışmalarına başlanan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi çerçevesinde 5 ilçede toplam 22 mahallede eğitimler verilmişti. AFAD tarafından 2019 yılında afet konusunda toplumu bilinçlendirme projeleri arasında iyi uygulama örneği olarak seçilen Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi, 2020 yılında Marmara Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Altın Karınca yarışmasında, afet yönetimi alanında birincilik ödülü aldı. 2020 yılında 2. etap eğitimleri pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen projenin 3. etap çalışmaları için Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde 3. etap eğitimleri başladı.

Afet yönetim sistemine vatandaşların paydaş olarak katılması hedefleniyor

Toplumda afet bilinci kültürünü oluşturmak için gerçekleştirilen projenin 3. etap çalışmaları yapılan toplantıyla başladı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Cevher, Kocaeli Üniversitesi Prof.Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, Doç.Dr. Serpil Gerdan, projede görevli Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi personeli, itfaiye eğitmenleri, ilkyardım eğitmenleri, afet eğitmenleri ve mühendisler katıldı.

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesiyle halkın yerel tehlike, riskler ve afet konusunda bilinçlenmesi, tehlike ve risklere karşı önlemlerin alınması, afet yönetim sistemine halkın paydaş olarak katılımının sağlanması hedefleniyor. Proje bir ekip çalışması içerisinde tüm kurum ve kuruluşları ile imkân ve kaynaklarının ortak amaç doğrultusunda kullanımıyla gerçekleşecek.