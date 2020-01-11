Ödüllü yarışmada Kocaeli'nin en güzel kareleri yarışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) tarafından her yıl fotoğraf branşı kursiyerleri arasında açtığı fotoğraf yarışmasını bu eğitim döneminde “Mutlu Şehir Kocaeli” konseptiyle düzenleyecek. Yarışmanın başvuru süresi başladı. “Mutlu Şehir” konseptli fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi 27 Mart 2020 Cuma günü olacak. Başvurular, KO-MEK'in resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Eserlerin son teslim tarihi 01 Nisan 2020 Çarşamba günü olarak belirlendi. Kursiyerler bu tarihte eserlerini Leyla Atakan Kültür Merkezi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü içindeki KO-MEK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne teslim edecek.

Eserlerin teslim edilmesinin ardından 03 Nisan 2020 Cuma günü seçici kurul devreye girecek ve değerlendirilme süreci başlayacak. Yarışmanın sonuçları aynı gün 14.00'de ilan edilecek. Ücretsiz yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında KO-MEK Fotoğrafçılık kursunda eğitim alan kursiyerler katılabilecek. Yarışmacılar, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan yer ve unsurlar dışında herhangi bir fotoğraf ile yarışmaya katılırsa, diskalifiye edilecek. Değerlendirmeye tabi tutulan tüm fotoğraflar, KO-MEK Genel Sergisi'nde fotoğraf standında sergilenebilecek. Yarışmada ilk 5 içerisinde yer alacak olan kursiyerlere biner Türk lirası verilecek.