Ofis olarak kullanılan konteynerler alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir tır şasesi üretim atölyesinin ofis olarak kullanılan iki konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir tır şasesi üretim atölyesinde ofis olarak kullanılan 2 konteynerde yangın çıktı. Konteynerlerden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, ofis içerisinde bulunan elektronik cihazlar, şirkete ait evraklar ve mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Yanan eşyalar ekipler tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından konteynerden dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.