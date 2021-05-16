Oğlu tarafından öldürülen baba toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve jandarma ile girdiği çatışmada 7 kişiyi yaralayan oğlu tarafından öldürülen şahıs, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E. Bayram (33), dün saat 17.00 sıralarında 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin Bayram'ın oğulları H. Bayram ve C. Bayram ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E. Bayram, 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada olayı ayırmaya çalışan Ali Bayram, oğlunun ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerinin teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren E. Bayram, jandarma ile çatışmaya girdi. Çatışmada 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuş yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi S. Bayram'ı rehin alan saldırgan, eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen Bayraktar Köyü Muhtarı C.T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı. Çatışmanın sürmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekatçı ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler sevk edildi. Özel harekat polisleri, rehin alınan anne S.B'yi yaklaşık 5 saat sonra evden çıkardı. Yaralı saldırgan özel harekat polislerince teslim alındı. Babasını öldüren ve 7 kişiyi yaralayan E.B.'nin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden baba toprağa verildi

Yaşanan olayda hayatını kaybeden baba Ali Bayram'ın cenazesi ise yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Bayram'ın cenazesi, Bayraktar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.