Oğlunun ölümüne sebep olan arkadaşını "Beni tahrik etti" diye öldüren sanık: Kullandığım silah maktule aitti"

Kocaeli'de süpermarkette alışveriş yapan çifte ateş ederek birinin ölümüne diğerinin ise yaralanmasına sebep olan sanığın duruşması görüldü. Arkadaşının kullandığı otomobilde oğlunun hayatını kaybettiğini ve bu sebeple aralarının bozuk olduğunu söyleyen sanık Mustafa Ş., "Maktul bana karşı tahrik edici hareketlerde bulunuyordu. Maktulün eşi bacağıma vurunca elimdeki silah patladı ve olay yaşandı. Belfun bana, 'Senin evinde erkek çok, senin oğlunu cinlere kurban verdim' demişti. Olay günü kullandığım silah Belfun'a aitti" dedi.

22 Şubat 2022 yılında Yenikent Mahallesi'nde bir süpermarkette alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (38) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Olayın ardından öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (18) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

"Kaza yaptığı aracın aynısını alıp, yüksek sesle müzik dinliyor, önümüzden geçiyordu"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş., müşteki Belfun Doğramacı'nın taraf avukatları katıldı. Olayları anlatan Mustafa Ş., "2019 yılında Belfun oğlumu Antalya'ya götürmek istedi. Ben izin vermediğim halde Belfun oğlumu ikna etmiş. Yolda aracıyla yarış yapmış ve kaza geçirmiş. Kaza sebebiyle 18 yaşındaki oğlum hayatını kaybetti. Belfun'a her konuda yardımcı oldum, kaza sebebiyle yürüyemediği için fizik tedavisine destek oldum. Ancak bir buçuk yıldır yürüdüğüne rağmen bana söylemediğini ve numara yaptığını öğrendim. Bu konudan dolayı iletişimimi kestim. Belfun, 'Benim ve eşimin cinleri var' diyordu. Olaydan 6 ay önce ortanca oğlumun çalıştığı eczaneye gitmiş. Oğluma imalı şekilde kafasını sallamış. Kaza yaptığı aracın aynısını alıp, yüksek sesle müzik dinliyor, önümüzden geçiyordu" diye konuştu.

"Olay günü kullandığım silah Belfun'a aitti"

Olay tarihini anlatan Mustafa Ş., "Olay günü gözlük almaya gitmiştim. Dükkanın içi kalabalık olduğu için kapıda beklediğim esnada Belfun'u aracında gördüm. Belfun bana karşı tahrik edici hareketler yapıyor, başını sallıyordu. Oğlum öldüğünden beri ilaç içtiğim için o günde iş yerime sakinleştirici içmeye gittim. Yolda yine Belfun'u gördüm, bana ters ters bakıyor, tahrik edici davranışlar yapıyordu. Ben de eşimin kuaför dükkanına gittim ve kasada muhafaza ettiğim silahı aldım. 2017 yılında Belfun abisini silahla öldürmeye gitmiş, olayı ben engellemiştim. Olay günü de kullandığım silah, 2017 yılında Belfun'un elinden aldığım ve yanımda muhafaza ettiğim silahtı" diye konuştu.

"Belfun bana, 'Senin evinde erkek çok, senin oğlunu cinlere kurban verdim' dedi"

Kuaförden silahı aldıktan sonra markete gittiğini söyleyen Mustafa Ş., "Belfun'a, 'Oğlumu öldürdüğün yetmiyor mu, beni de mi öldüreceksin? Benden, ailemden ne istiyorsun, bırak ailemin peşini' diyerek silahın kabzasıyla kafasına vurdum. Bu esnada şarjör yere düştü. Şarjörü taktıktan sonra Sevda bacağıma vurdu ve silah patladı. Hedef gözetmedim, vurulduklarını da bilmiyordum, emniyette öğrendim. Sadece bir el ateş ettim. Belfun bana uyuşturucu kullandığını söylemişti. Belfun için akli dengesinin olmadığını söylüyorlardı. Maktul üfürükçülük, cincilik yapıyordu. Bir keresinde Belfun hastanede bana, 'Senin evinde erkek çok, senin oğlunu cinlere kurban verdim' demişti" şeklinde konuştu.

"Kalbine hedef alarak ateş etti"

Olayları anlatan müşteki Sevda Doğramacı ise "Mustafa ve eşim çok samimi arkadaşlardı, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Eşim, Mustafa'nın oğlu Batuhan'ı zorla Antalya'ya götürmedi. Eşim yaşanan kaza sebebiyle felçli kaldı, akıl sağlığı gitti, hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Belfun öldüğünde bile akıl sağlığı yerinde değildi. Eşim kazadan 7 ay sonra beni tanıdı, kimseyi hatırlamıyordu. Kazadan sonra Mustafa, beni ve eşimi tehdit etti. Olay günü Belfun ve arkadaşımla dışarıya çıktık. Markete girdiğimizde Mustafa'nın sesini duydum. 'Sen benim oğlumu öldürdün ben de seni öldüreceğim' dedi. Silahın kabzasıyla eşimin ensesine vurdu, silahı bize doğrulttu. Eşim yerde yatarken kalbine hedef alarak ateş etti. Mustafa'nın attığı iftiraları kabul etmiyorum. Kaza sonrasında aynı aracı almamın sebebi eşimin hafızasını kaybetmesi ve kazada takılı kalmış olmasıydı. Eşimin iyileşmesi için aynı model arabayı aldım. Eşim enerji alanıyla uğraşıyordu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın ertelenmesine karar verdi.