Öğrenci olduğu kursa usta öğretici olarak döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'na (KOMEK) 16 yaşında katılan ve burada kendini yetiştiren Burcu Dilek, seneler sonra bu eğitim kurumuna usta öğretici olarak döndü.

Kentin halk eğitimine 15 yıldır kesintisiz ücretsiz eğitim hizmeti veren KOMEK, bu sayede birçok kişinin iş sahibi olmasını sağladı. İstihdam branşlarında eğitim alan vatandaşlar, son derece rahat bir şekilde ve “vasıflı eleman” kimlikleriyle iş buldu. Bunların arasından çok sayıda kişi de kendi işini kurarak patron olmanın ayrıcalığını yaşadı. Bu eğitim döneminde KO-MEK, bu defa kendi içinden, istihdam hamlesine anlamlı bir katkı sundu. Kandıralı Burcu Dilek, bir zamanlar kursiyer olarak girdiği KOMEK'te usta öğretici oldu.

Burcu Dilek, 16 yaşında KOMEK ile tanıştı. Yaşadığı Kandıra'da açılan KO-MEK kurs merkezine giden Burcu Dilek, burada yaklaşık üç yıl boyunca kuaförlük branşında eğitim aldı. Mesleğinin alt yapısını KOMEK'te atan Dilek, daha sonra Halk Eğitim Merkezlerine devam ederek buradan kalfalık ve ustalık belgelerini almaya hak kazandı. KOMEK'in hayatının dönüm noktası olduğunu kaydeden Burcu Dilek, “Çok genç yaşta KOMEK ile tanıştım. Kuaförlük mesleğini burada öğrendim. Bana burada mesleğin her aşamasını öğrettiler ve en iyi şekilde yetişmemi sağladılar. Buradaki temel kuvvetli olduğu için de diğer aşamaları kolaylıkla geçerek kalfalık ve ustalık belgelerini aldım” dedi.