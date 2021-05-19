Öğrenciler bayram coşkusunu online yaşadı

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri, online olarak katıldıkları törenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını evde kutladılar.

Korona virüsü pandemisi sebebiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, meydanlarda değil evlerde kutlandı. Bu kapsamda etkinlik düzenleyen Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü öğrencileri, online olarak bayram coşkusu yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile gerçekleştirilen çevrim içi törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Lise Müdürü Orçun Barış, tüm gençlerin bayramını kutladı.

Geleceğin gençlere emanet edildiğini ifade eden Müdür Barış, “Uzun ve meşakkatli kurtuluş mücadelesinin ilk ve durdurulamaz ateşinin yakıldığı o kutlu günün 102. yılını büyük bir onur ve haklı bir gururla yaşıyoruz. Sevgili gençler, Atamızın ülkemiz adına başlattığı özgürlük yürüyüşünün ilk adımı sizlere emanet edildi. Sizlerin de bu yüce emanete aynı mücadele ruhuyla ve kararlılıkla sahip çıkacağınıza inancımız sonsuz. Sizler geçmişinden kuvvet alan üstelik geleceğe de kök salacak, her türlü donanıma sahip seçkin bireylersiniz. O gün Bandırma'daki inanç ve azmin hayatınızın her noktasında var olmasını diliyor, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Yolunuz Atatürk ve onun devrimlerinin ışığı olsun'' dedi.

Törende, Kocaeli Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesinden mezun olan öğrencilerinin günün anlam ve önemine ait mesajları,19 Mayıs nostalji videosu, dans gösterisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bilgi Yarışması ve satranç turnuvası sonuçları, müzik dinletisi ve 19 Mayıs okul özel çekimiyle gençler bayramın tadını çıkardı.