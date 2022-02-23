Öğrenciler BİLSEM sınavına hazırlanıyor

Çayırova'da bulunan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde çocuklar bir yandan BİLSEM sınavına hazırlanırken, bir yandan da çeşitli eğitimlerle ufuklarını genişletiyor.

Eğitim, kültür, sanat ve sporda öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek ve yeteneklerini keşfetmek için eğitimler veren Çayırova Belediyesi, uzman eğitim kadrosuyla geleceğin ressamlarını yetiştirmek için öğrencileri Bilim Sanat Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlıyor. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitimler renkli görüntülere sahne oluyor. Eğitimlerde kişisel bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilere, teorik ve pratik dersler veriliyor. Öğrenciler bir yandan BİLSEM sınavına hazırlanırken, bir yandan da ufuklarını geliştirmeleri amacıyla yapılan çeşitli eğitimlere giriyor.