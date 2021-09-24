Öğrenciler bir tıkla sorularına cevap bulabilecek

Web ve mobil uygulaması ile yazılı veya fotoğraflı şekilde soruların yüklendiği platform sayesinde artık öğrencilerin soruları cevapsız kalmıyor.

Öğrencilerin, takıldığı sorularda rahatlıkla destek alabileceği Sanalprofesor.com platformu bir tıkla cevaba ulaşmanın kolaylığını sağlıyor. Profesyonel hocalarca soruların çözdürülebildiği platforma, hem mobil uygulaması hem de web üzerinden öğrenciler tarafından sorular ulaştırılıyor. Tek tık ile soruların cevabının alınabildiği ve öğrencilere büyük kolaylık sağlayan uygulamada, alanında profesyonel öğretmenler tarafından cevaplanan sorular, soru havuzunda birikiyor. İstenildiği takdirde sorulara ulaşımı ve ayrıntılı çözülmüş halleri de incelenebiliyor. Ayrıca, öğrenci kendi sorusunu da isteğe bağlı olarak havuza ekleyip, farklı kişilerin de yararlanmasını sağlayabiliyor.

Öğrencilere katkı sağlıyor

Mobil veya web üzerinden sorulan sorular ister yazılı isterse fotoğraflı bir şekilde sisteme yükleniyor. Sisteme yüklenen soruya benzer bir soru varsa arama butonu ile birlikte soru aratılabiliyor. Sanal Profesör üzerinden çözülmüş soruları içeren soru havuzu, öğrencilerin benzer tarzdaki soruları aratıp inceleyerek, kendilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sorular tek tıkla cevap buluyor

Sanalprofesor mobil uygulamasını indirip üye olan öğrenciler, ders çalıştıkları esnada telefonlarından da sorularını sisteme yükleyebiliyor. Hizmeti hızlı ve iyi bir şekilde veren Sanalprofesor.com Lise ve üniversite öğrencilerin hitap ediyor. Tüm öğrenim seviyelerinde bulunan öğrencilere soru sorma imkanı sunan uygulama, ayrıca öğretmenlere de ek gelir kapısı oluyor. Öğretmenler için ekstra bir gelir modeli olan platforma üyeliğini tamamlayarak, cevaplanmamış soruları cevaplayan öğretmenlerin kazandıkları jetonlar hesaplarına TL olarak yükleniyor.

Ayrıca öğrenciler SP2021 kodunu kullanarak ücretsiz 5 jeton ile sistemi deneyebiliyor.