Öğrenciler doyasıya eğlenip yaza veda ettiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde “Yaza veda okula merhaba” Yaz Okulları Kapanış etkinliğine aileleriyle birlikte katılan yüzlerce çocuk, Rafadan Tayfa ile doyasıya eğlendi.

Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda “Yaza Veda Okula Merhaba” Yaz Okulları Kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan yüzlerce çocuk çizgi film kahramanları Rafadan Tayfa ile eğlendi. Şarkılar söyleyip, oyunlar oynayan çocuklar, yeni eğitim ve öğretim dönemine daha enerjik girdi. Çocukların anne ve babaları da onların eğlencelerine ortak oldu.

Programa Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil ederek gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ve babası Adnan Şamdan da katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olimpiyat ikincisi Şamdan'a hediye takdiminde bulunarak, Gebze'de bir spor tesisine Eray Şamdan'ın isminin verileceğini açıkladı. Hediyesini aldıktan sonra sahneden inen Eray Şamdan'a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Kendisinin yanına gelen çocuklarla sohbet eden Şamdan, hiçbirini kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektirdi.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu yıl yaz okulumuzda 7 bin 250 evladımızı 21 spor dalında faaliyetlerde buluşturduk hamdolsun. Kıymetli Eray Şamdan kardeşim elde ettiği başarılarla çocuklarımıza bir rol model oldu. Kendisini başarılarından ötürü bir kez daha sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı uluslar arası arenada dinleten Eray kardeşimizi bugünlere getiren babası ve aynı zamanda hocası olan Adnan kardeşimizi de bu haklı gurur için kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki bu değerler unutulmamalı. Bu anlamda da biz önümüzdeki günlerde inşallah Eray kardeşimizin adını bir spor merkezimizde ismini yaşatacak şekilde tekrar hayata kazandırmış olacağız. Adını bir spor tesisine vermiş olacağız. Eray kardeşimiz gibi nice başarılı sporcular yetiştireceğiz inşallah” dedi.

Olimpiyat ikincisi Şamdan da Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür etti.