Öğrenciler hünerlerini sergiledi

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, yıl sonu gösterisinde hünerlerini sergiledi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve çok sayıda davetli katılırken, öğrenciler tek tek sahneye çıktı ve performans sergiledi. Salon girişinde resim öğrencilerinin eserleri yer aldı. Sahnede de öğrenciler piyano, keman, gitar, bağlama ve ney gösterilerini gerçekleştirdi. Finalde öğrencilerin koro gösterisi ayakta alkışlanırken, Sanat Merkezi eğitmenleri de finalde çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Körfez'de kültür sanat etkinliklerinin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, "Sanat Merkezimizi bu yıl faaliyete geçirdik. İlçemiz için bir eksiklikti. Bugün görüyoruz ki çok güzel bir işe imza atmışız. Başkanımız Şener Söğüt il dışında olduğu için katılamadı ama hepinize selamları var" dedi.