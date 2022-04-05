Öğrenciler kardeşlik ormanına 100 fidan dikti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ormanı'na öğrenciler tarafından 100 fidan dikildi.

Orman Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler, daha önce dolgu sahası olarak kullanılan Başiskele Paşadağ'daki Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ormanı olarak belirlenen noktaya 100 fidan dikti. 100 fıstık çamı fidanı, 80 öğrencinin elleriyle toprakla buluşturuldu.