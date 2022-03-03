Öğrenciler keçe sanatını ustasından öğrendi

Gölcük Belediyesi geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş; kültürel miras özelliği taşıyan sanatları gelecek kuşaklarla buluşturuyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlenen 'Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor' etkinlikleri keçe sanatı eğitimiyle sona erdi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de katıldığı eğitimde öğrenciler; keçe sanatının inceliklerini öğrendi.

Usta sanatçı Mehmet Yılmaz, keçe sanatı hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Etkinliğe katılan 63 öğrenci, tarihsel sanatı uygulama yaparak öğrendi. Eğitimin ardından katılımcı öğrencilere sertifikalarını Ali Yıldırım Sezer takdim etti.

Geleneksel sanatlara sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Sezer, "Geleneksel sanatımızı en iyi şekilde öğrenerek sürdüreceklerini hem de arkadaşlarına öğreteceklerini düşündüğüm öğrencilerimizi birbirinden güzel keçe ürünleri için tebrik ediyorum. ‘Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor' etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize, usta sanatçılarımıza, sanat galerisi personelimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.