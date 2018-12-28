Öğrenciler semt konaklarını çok sevdi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın hizmete sunulan projeleri arasında bulunan semt konakları, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 8 semt konağı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Her yaştan bireylere hizmet verilen konaklar, öğrencilerin de okul dışı ders tekrarlarını ve ödevlerini yaptıkları merkez haline geldi. Başiskeleli öğrenciler, okul çıkışında semt konaklarına gelerek ders tekrarlarını ve ödevlerini burada yapıyorlar. Öğrenciler ders dışında semt konaklarında kitap okuma, satranç, masa tenisi gibi oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor, yeni arkadaşlar ediniyor ve sosyalleşme imkanı buluyor.