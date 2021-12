Öğrenciler sordu, Başkan Bıyık cevapladı

sınıf öğrencilerinin daveti üzerine sınıflarına konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Ayfer Gazanfer İlkokulu 3-E sınıfına konuk oldu. Öğrencilerin daveti üzerine zabıta ekipleri ile birlikte sınıfa giden Başkan Muzaffer Bıyık'a mahalle muhtarı Kenan Demirbaş da eşlik etti. Minik öğrencilerin hem zabıtalık hem de belediyecilik hizmetleri ilgili sorularına yanıt veren Muzaffer Bıyık, mesleki tecrübelerini paylaşıp nasihatler vererek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"Sizler bizim geleceğimizsiniz"

Öğrencilerin merak ettiği sorulara cevap veren Bıyık, çocukların daha iyi şartlarda kendilerini geliştirmeleri için çalıştıklarını ifade ederek, "Hem belediye başkanı hem de bir ağabeyiniz olarak her zaman sizlerin en büyük destekçisi olacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizin en iyi şekilde yetişip ülkemizi daha ileri seviyelere çıkarmanız için biz de üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Sizin de daha çok çalışıp başarılı olmanızı istiyoruz. Geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, bilim adamları sizler olacaksınız. O yüzden daha fazla çalışmalısınız” dedi.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Darıca Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olacaklarını da belirten Muzaffer Bıyık, "Yaptığımız her projeyi gençleri düşünerek hayata geçiriyoruz. Hizmete açtığımız, kitap kafe, dijital kütüphane, İskoliye Sanat Akademisi ve Millet Kıraathanesi gibi daha birçok projemiz ile gençlerimiz geleceğe daha iyi şekilde hazırlanma imkanı buluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öğrencilerle soru cevabın ardından öğretmenler odasını da ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, okul idaresi ve öğretmenlerin de taleplerini dinledi.