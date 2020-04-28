Öğrenciler, sosyal medya ile evlerinde deney yapıyor

Kocaeli'de Kılavuz Gençlik Projesi ile çocuklar, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlar ile evde deney yaparak öğretici ve eğlenceli etkinlik düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri çerçevesinde birçok çalışma yaparken ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise 7'den 27'ye gençleri kapsayacak birçok etkinlik düzenliyor. Özelikle sosyal medya mecralarını kullanan Kılavuz Gençlik Projesi, çocuklar için “Evde Deney-in” ile birçok öğretici ve eğlenceli etkinlik gerçekleştiriyor. Bilgievleri öğretmenleri tarafından hazırlanan deneyler sosyal medya aracılığıyla öğrenciler ile buluşuyor.

Bilgievi Koordinasyon Merkezi, eğitici, öğretici ve eğlendirici deneylerle öğrencilerin evde kalma süreçlerini daha iyi geçirmesini amaçlıyor. Bu anlamda öğrencilere zaman zaman kitaplar da gönderen Bilgievleri, özelikle sosyal medya yolu ile öğrencilerinin ihtiyaçlarını karışılmayı hedefliyor. Evde Deney-in etkinlikleri öğrenciler arasında çok beğenilirken, şu ana kadar 12 bölüm gerçekleştirildi. Yeni bölümler için de hazırlıklar yapılıyor ve sosyla medyadan sunulmaya devam edilecek.