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Öğrenciler talebini Körfez Belediyesi gerçekleştirdi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Fen Lisesi öğrencilerinin okul bahçesinde dinlenme alanı olarak kamelya yapılmasını isteği Körfez Belediyesi tarafından yerine getirildi.


Eğitime ve eğitim kurumlarına destek vermeyi sürdüren Körfez Belediyesi, Körfez Fen Lisesi'nin çevre düzenlemesini yaparak, öğrencilerin dinlenmeleri amacıyla kamelyalar inşa etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün verdiği talimatlarla, ilçe genelinde okullara verilen destek hizmeti çalışma alanı genişletildi. Eğitime verdiği destekleri sürdüren belediye ekiplerince yapılan çalışmalar ile öğrencilerin daha iyi bir ortamda öğrenim görmelerini hedefleniyor.

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