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Öğrenciler Türkistan'ı bu yarışma ile tanıyacak

Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerinin coğrafya ve tarih bilgilerini geliştirmek amacı ile düzenlenen “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışması Türkistan’ı konu alacak.

Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerinin coğrafya ve tarih bilgilerini geliştirmek amacı ile düzenlenen “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışması Türkistan'ı konu alacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kocaeli genelinde eğitim alan lise öğrencilerine yönelik bu yıl üçüncü kez ödüllü “Gönül Coğrafyası Okumaları” yarışması düzenleniyor. Türkistan'ı konu edinecek yarışmayla liseli gençlerin geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etmesi, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amaçlanıyor.


“Gönül Coğrafyası Okumaları” projesi çerçevesinde Kocaeli'nde öğrenim görmekte olan resmi ve özel tüm lise öğrencilerini kapsayacak yarışmanın konusu Türkistan'da Buhara ve Semerkant olarak belirlendi. Bu yıl projeye dâhil olacak öğrenciler Necip Kiylani'ye ait “Türkistan Geceleri” ve Yılmaz Öksüz'ün “Pir-i Türkistan” kitaplarını okuyarak yarışmaya hazırlık yapacak.

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