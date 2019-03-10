Öğrenciler, Üniversiteli Pazarı'ndaki seminerde buluştu

İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan Üniversiteli Pazarı'nda düzenlenen ve Tolga Özek ile Kaan Çivici'nin konuşmacı olarak katıldığı seminerde bir araya geldi.

İzmit Belediyesi Gençlik ve Proje Birimi gençlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Gençlik ve Proje Birimi Yeni eğitim ve öğretim yılının açılması ile birlikte Üniversiteli Pazar alanında bulunan toplantı salonunda etkinliklerine başladı. Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Girişimciler Kulübü, Tolga Özek ve Kaan Çivici'nin konuşmacı olarak katıldığı ‘Networking' adlı etkinliğini gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte dijital medya kullanımı ve İngilizce öğrenme ile ilgili bilgiler uzmanlar tarafından dinleyicilere aktarıldı. Oldukça verimli geçen etkinliğin ardından Genç Girişimciler Kulübü yönetim ekibi ve üniversite öğrencileri; Üniversiteli Pazarı'nın bu tür kariyer etkinliklerinde kendilerine büyük bir fayda sağladığını belirterek İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.