Öğrenciler, uzayın derinliklerin yolculuk yaptı

Cephanelik alanındaki Sanal Gerçeklik Küresi'ni ziyaret eden 140 öğrenci, sanal gerçeklikle uzaya yolculuk yaptı.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan Cephanelik alanındaki Sanal Gerçeklik Küresi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz gün İzmit'te bulunan özel bir okulda eğitim gören 140 öğrenci merkezi ziyaret ederek, çeşitli bilgiler edinme fırsatı buldu. Eğitim amaçlı ziyarette öğrenciler From Earth to the Universe (Dünyadan Evrene) filmi ile uluslararası uzay istasyonunun kullandığı VLT teleskobunun içeriğini öğrenerek sanal gerçeklikle samanyolunun derinliklerine yolculuk yaptılar. Cosmic Advanture (Kozmik Maceralar) filmi ile Galaksiler arasında yolculuk yaparak dünyanın evrendeki konumunu, samanyolu galaksisinde bulunan güneş sistemini öğrenerek astronomi ve uzay bilimleri alanındaki eğitimlerini Sanal Gerçeklik Küresinde geliştirme fırsatı da buldular.

Eğitim sonunda eğlenerek öğrenme fırsatı bulduklarını söyleyen öğrenciler, İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.