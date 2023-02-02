Öğrenciler yeni döneme sağlıklı girecek

Gebze Belediyesi tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde ilçede bulunan okullar tek tek ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü çalacak ders ziline kadar, belirlenen periyotta ilçe genelindeki tüm okullarda çalışmaların tamamlanacağını belirten belediye yetkilileri, öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri amacıyla ilaçlama ve diğer dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.