Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına koreografili destek

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan ortaokulun öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına hazırladıkları özel koreografi ile destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de barışı sağlamak ve kendi sınır güvenliği sağlamak için “Barış Pınarı Operasyonu” gerçekleştiriyor. Mehmetçiğin operasyonuna Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İgsaş Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları özel koreografi ile destek verdi.

Suriye'de Barış Pınarı Operasyonunu gerçekleştiren Mehmetçiğe destek olmak için bir araya gelen 790 öğrenci, hazırladıkları koreografi ile görenleri duygulandırdı. Öğrenciler içerisinde Ay Yıldızın bulunduğu Türkiye Haritası bedenleriyle oluşturarak asker selamı ile Mehmetçiklere moral gönderdi. Koreografi kapsamında dev Türk Bayrağı ve dev Atatürk Bayrağı açıldı. Koreografinin alt kısmında ise öğrenciler “Vefalı Türk” yazısı oluşturdu. Yapılan koreografi ise havadan görüntülendi. Görüntülerde öğrenciler, bedenleri ile Türkiye haritası oluşturarak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıyor.

"Mehmetçik barışın simgesidir"

Öğrencilerin hazırladığı koreografi hakkında bilgi veren Ortaokul Müdürü Murat Dumansız, “Amacımız Mehmetçiğimize destek vermek. Bugün ordumuzu Suriye'de barışı sağlamak için mücadele ediyor. Öğrencilerimizle birlikte bizde Mehmetçiğimizin bu mücadelesine destek vermek için özel bir koreografi hazırladık. Türk Ordusu her zaman barışın simgesi olmuştur. İnşallah evlatlarımızın burnu bile kanamadan operasyonu bitirip memleketlerine dönerler” açıklamasında bulundu.