Öğrencilere sınav kaygısı semineri verildi

Başiskele Belediyesi'nin aile ve kadına yönelik hizmetlerinin tek bir çatı altında toplandığı KALE Modeli'nin Aile Akademisi programları çerçevesinde eğitim seminerleri başladı. Eğitim danışmanı Nilgün Altun tarafından Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu'nda sınav kaygısı eğitimleri verildi.

İki oturum halinde verilen eğitimlerde öğrencilere sınav korkularının ve kaygılarının farkına varma, sınav kaygısı ile baş edebilme, doğru nefes almayı öğrenme, beden gerginliğini ortadan kaldırma konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Okul sınavları başta olmak üzere yaklaşan liselere giriş ve üniversiteye giriş sınavları öncesi sınav kaygısı seminerleri diğer okullarda da devam edecek.